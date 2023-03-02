Мэрия приняла решение по итогам встречи с горожанами.

В Юрьевце во избежание пробок на остановке оборудуют заездной карман. Мэрия приняла решение по итогам встречи с горожанами.Основную помеху движению трафика при повороте с трассы М-7 на улицу Институтский городок сейчас создают рейсовые автобусы. После появления заезда проблема с заторами должна исчезнуть.Начальник УЖКХ администрации Алексей Шумник добавил, что карман сделают летом.Напомним, что в 2023 году на строительство дорог в микрорайоне порядка 572 млн рублей.