Специалисты компании ВНИИ «Сигнал» могут за 10 дней переоснастить любой броневик в роботизированный, которым можно упарвлять дистанционно.

Владимирские конструкторы разработали беспилотную БМП. Как рассказали коллеги из , специалисты компании ВНИИ «Сигнал» могут за 10 дней переоснастить любой броневик в роботизированный, которым можно упарвлять дистанционно.БМП-3 без экипажа уверенно преодолевает препятствия. Техникой управляет оператор, который находится на расстоянии. Для этого требуется клавиатура, джойстик и монитор. При необходимости водить бронемашину можно даже при помощи планшета.Стоимость модернизации военной боевой машины пехоты оценивается примерно в 10% от её цены. БМП-3 может доставить на передовую до 10 бойцов (3 человека - экипаж, 7 - десант). Отделение высаживается и вступает в бой, а броневик на дистанционном управлении продолжает вести огневую поддержку без людей на борту. Также машину можно использовать для эвакуации раненых. Максимальная скорость движения техники - до 70 километров в час, а запас хода - 600 км.