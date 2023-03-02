Тема очередного занятия - оказание первой помощи в экстренных ситуациях.

Члены Общественного совета при УМВД России по Владимирской области в рамках возложенных полномочий регулярно становятся спикерами на занятиях по профессиональной подготовке сотрудников органов внутренних дел.Очередное занятие для личного состава полиции организовал член общественного совета главный врач 5-ой городской клинической больницы Сергей Замковой. По мнению общественника, навыки оказания первой помощи необходимы каждому человеку, а сотруднику полиции - особенно. Ведь, в основном, в полицию обращаются граждане, попавшие в критические ситуации или пострадавшие от противоправных деяний. И, порой, владение сотрудником практическими навыками оказания первой помощи может спасти жизнь человеку.В организации практического занятия общественному совету помогли педагоги Владимирского медицинского колледжа. После вводной теоретической части для аудитории была предоставлена возможность под руководством доктора отработать механизм проведения сердечно-легочной реанимации, правильного наложения повязок и жгутов при различных видах травм. Участники занятия получили компетентные ответы медиков на все вопросы, связанные с оказанием первой помощи в различных ситуациях.По предложению Сергея Замкового проведение таких практических занятий по согласованию с руководителем УМВД будет включено в План работы Общественного совета при УМВД России по Владимирской области.