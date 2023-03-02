Тема очередного занятия - оказание первой помощи в экстренных ситуациях.
Члены Общественного совета при УМВД России по Владимирской области в рамках возложенных полномочий регулярно становятся спикерами на занятиях по профессиональной подготовке сотрудников органов внутренних дел.
Очередное занятие для личного состава полиции организовал член общественного совета главный врач 5-ой городской клинической больницы Сергей Замковой. По мнению общественника, навыки оказания первой помощи необходимы каждому человеку, а сотруднику полиции - особенно. Ведь, в основном, в полицию обращаются граждане, попавшие в критические ситуации или пострадавшие от противоправных деяний. И, порой, владение сотрудником практическими навыками оказания первой помощи может спасти жизнь человеку.
В организации практического занятия общественному совету помогли педагоги Владимирского медицинского колледжа. После вводной теоретической части для аудитории была предоставлена возможность под руководством доктора отработать механизм проведения сердечно-легочной реанимации, правильного наложения повязок и жгутов при различных видах травм. Участники занятия получили компетентные ответы медиков на все вопросы, связанные с оказанием первой помощи в различных ситуациях.
По предложению Сергея Замкового проведение таких практических занятий по согласованию с руководителем УМВД будет включено в План работы Общественного совета при УМВД России по Владимирской области.