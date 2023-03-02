С первого марта вступили в силу поправки, позволяющие малому и среднему предпринимательству в первоочередном порядке выкупать сельскохозяйственную, строительную и иную технику, которой они пользуются на основании договоров аренды с государством.

С первого марта вступили в силу поправки, позволяющие малому и среднему предпринимательству в первоочередном порядке выкупать сельскохозяйственную, строительную и иную технику, которой они пользуются на основании договоров аренды с государством. Также предприниматели смогут получить рассрочку на три года и более.«Я постоянно нахожусь на связи с представителями бизнеса. Это даёт возможность быстро реагировать на их запросы в это «санкционное» время. Поправки, принятые по инициативе «Единой России», помогут в решении ряда проблем», - отметил депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.