Хлеб, молоко, курица, мясо и овощи почти в полном объёме приобретаются у региональных предприятий.

Во Владимирской области учреждения соцзащиты закупают 83% продуктов у местных производителей. Об этом рассказали в профильном министерстве.Хлеб, молоко, курица, мясо и овощи почти в полном объёме приобретаются у региональных предприятий. Организации соцзащиты покупают еду самостоятельно с приготовлением в пищеблоках, либо отдавая процесс на аутсорсинг.В любом случае еда проходит ежедневный контроль качества. Периодически в учреждениях проводятся опросы о качестве питания.