В пресс-службе ведомства подчеркнули, что информация о биологической диверсии со стороны Украины недействительна.

Владимирский Роспотребнадзор рассказал о фейках про эпидемию холеры, публикуемых в соцсетях и мессенджерах. В пресс-службе ведомства , что информация о биологической диверсии со стороны Украины недействительна.Первый появился в сети весной прошлого года, после чего повторялся в июне и октябре. Текст сообщения не меняется, через мессенджеры пересылается одна и та же картинка.Как сообщают коллеги из со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову, риск распространения холеры в России в 2023 году минимален. Пока не выявлено ни одного случая заражения. Ведомством ведётся усиленный контроль за качеством и безопасностью питьевой воды.