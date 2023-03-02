Владимирский СОБР - одно из самых боеспособных подразделений Росгвардии - празднует 30-летие. В...

Владимирский СОБР - одно из самых боеспособных подразделений Росгвардии - празднует 30-летие.В Центре культуры и искусства на Соборной офицеров наградили за безупречную службу Отчизне, в том числе - за участие в специальной военной операции. Подробнее - Анастасия Сахарова.Они борются с опасными преступниками, проводят контртеррористические операции, освобождают заложников. Специальный отряд быстрого реагирования создавался 1 марта 1993 года, в неспокойное время. Когда стране, мирным жителям нужна была крепкая защита.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Для каждого это был серьезный выбор. Стать на сторону зла или на сторону добра. Стать частью преступного мира или уйти туда, где формировались террористические группировки. Или встать на защиту своей семьи, своих товарищей, своей Родины.В отряд брали самых подготовленных. И физически и морально. Андрей Сироткин был командиром отряда 26 лет. Именно под его руководством формировался владимирский СОБР.Андрей Сироткин, командир владимирского СОБРа "Сунгирь" с 1996 г по 2022 г.:- Я бы сейчас пришел снова, прошел бы тестирование, поступил бы на службу в отряд и начал бы все сначала. Наверное, всё равно молодость, романтика.. Хотя она остается.. Но все события пролетели.. Пролетели, как калейдоскоп жизни.Оглядываешься - как один день.Андрей Викторович командовал тысячей спецопераций. Боевые действия на Северном Кавказе в 94 - первая командировка личного состава. В 95-ом - освобождение заложников в Будённовске, две Чеченские кампании. Сегодня отряд решает задачи в зоне специальной военной операции по защите Донбасса.Ольга Хохлова, сенатор Российской Федерации от Владимирской области:- Вы одни из первых, действительно, встали на защиту Родины в трудный час. Мы гордимся вами. Мы переживаем за вас.Офицер Леонид СОБРУ посвятил 11 лет. Принял участие в контртеррористической операции на Северном Кавказе и в зоне СВО, где получил медаль "За отвагу".Леонид, офицер владимирского СОБРа "Сунгирь":- Переживает, конечно, жена. Но понимает: это мой путь, мой выбор. Мой долг, в конце, концов, мой долг, в конце концов.Сегодня СОБР - одно из самых боеспособных подразделений Росгвардии. Его главное оружие- не новейшая техника. А как и прежде- стойкость и отвага, ответственность за каждого товарища. 30 лет они совершают подвиги во имя страны, и делают это безымянно.Анастасия Сахарова. Александр Чунаев. Вести-Владимир.