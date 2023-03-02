Вопрос о застройке лугопарка «Дружба» отложен. Такое решение приняли в Управлении архитектуры и строительства администрации Владимира.

Вопрос о застройке лугопарка «Дружба» отложен. Такое решение приняли в Управлении архитектуры и строительства администрации Владимира.По плану новый микрорайон включает среднеэтажную жилую застройку, парковки, магазины, культурно-досуговые учреждения и другие объекты. После проведения общественных слушаний власти решили не торопиться и дождаться результатов госэкспертизы. По её итогам лугопарк могут включить в границы природного парка «Дружба», что поставит крест на планах мэрии.На решение властей повлиял общественный протест. Горожане собрали около четырёх тысяч застройки и записали видеообращение к Путину. Кроме того, рекомендовал глава Владимира Дмитрий Наумов.