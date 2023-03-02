Во Владимире любителей подледного лова проконтролировали спасатели. В первый день календарной...

Во Владимире любителей подледного лова проконтролировали спасатели.В первый день календарной весны сотрудники владимирского управления по гражданской обороне провели рейд по водоёмам. В центре внимания- любители подлёдного лова. Насколько безопасен мартовский лёд? Слово Максиму Калашникову.Большая ошибка - чистить снег перед бурением лунки, скажут заядлые рыбаки. Дневной свет может распугать всю рыбу. Сотрудники управления гражданской защиты этого не боятся. На замёрзший водоём они вышли, чтобы измерить толщину льда, а не ради улова.Валентин Макаров, спасатель:- Где-то порядка 59 сантиметров. Это достаточно безопасная толщина льда.Пока лёд на Содышке прочный. Замеры здесь и на других водоёмах областного центра делают каждую неделю. Для одного человека безопасен лёд толщиной больше 10 сантиметров. И не менее 25 сантиметров, если на замёрзший водоём вышла группа людей. Оценить прочность можно и невооружённым глазом.Игорь Тюгаев, начальник отдела по делам ГО и ЧС по Октябрьскому району:- Если есть возможность оценить цвет льда - чем голубее цвет льда, тем лёд безопаснее. Белый лёд - желательно на такой вообще не ступать.Любителям подлёдного лова о простых правилах напоминают регулярно. Рыбаки отвечают - под лёд обычно проваливаются по глупости. Если заботиться о собственной безопасности, такого не произойдёт.Сергей, рыбак:- Толще 10 сантиметров - не выхожу. Жить хочу ещё. Зачем из-за рыбы тонуть. Правда ведь?Рыбакам рекомендуют бурить лунки на расстоянии пяти-шести метров друг от друга. На открытом пространстве лёд толще, мест, где бьют родники, с камышами и кустарниками, возле свай и мостовых опор - лучше избегать. Полынью, не всегда заметную под снегом, можно обнаружить, постукивая палкой перед собой. С наступлением весны рейды станут более частыми. Рыбаков же призывают к максимальной осторожности и благоразумию.Максим Калашников, Илья Хлудов "Вести-Владимир".