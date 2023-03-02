Во Владимире медицинских работников городских больниц №4 и №5 признали невиновными в смерти...

Во Владимире медицинских работников городских больниц №4 и №5 признали невиновными в смерти 41-летней женщины.На официальном сайте Ленинского районного суда сообщается, что супруг умершей женщины, требовал с Департамента здравоохранения региона, ГБУЗ ВО «Городская больница № 4 г. Владимира» и ГБУЗ ВО «Городская клиническая больница № 5» компенсацию морального вреда. Оценил он её в 2 000 000 рублей.Мужчина считает, что смерть его жены произошла из-за некачественного оказания медицинских услуг. Дело в том, что накануне им отказали в госпитализации.Сообщается, что «… истцу, действующему в своих интересах и в интересах несовершеннолетнего сына, в удовлетворении исковых требований отказано».Суд пришел к выводу, что причинно-следственные связи между «действиями» медицинских работников и смертью 41-летней женщины отсутствуют.Фото: pxfuel.com