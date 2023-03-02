Вердикт может быть обжалован.

Во Владимире медиков двух больниц признали невиновными в смерти пациентки. Об этом сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда.Муж подал в суд на ГКБ №5 и Горбольницу №4. Он требовал взыскать с учреждений 2 млн рублей в качестве морального вреда. По версии мужчины, его жена умерла из-за в госпитализации.Суд, изучив доказательства, в том числе результаты судмедэкспертизы, решил, что врачи не виноваты в смерти его супруги. В удовлетворении иска отказано. Вердикт может быть обжалован.