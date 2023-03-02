Ленинский районный суд отказал жителю Владимира, требующему компенсацию в 2 млн рублей за смерть супруги, которую отказались госпитализировать в городские больницы №4 и №5. Жена истца

Ленинский районный суд отказал жителю Владимира, требующему компенсацию в 2 млн рублей за смерть супруги, которую отказались госпитализировать в городские больницы №4 и №5. Жена истца скончалась 28 ноября 2021 года. Накануне ей было отказано в госпитализации сразу в две больницы, сообщают в пресс-службе Ленинского райсуда города Владимира. В гибели любимой владимирец, ставший отцом-одиночкой увидел