Фигурант арестован. На него завели уголовное дело.

Во Владимире полиция вернула пенсионерке похищенные мошенниками 900 тысяч рублей. Подробностями истории поделились в пресс-службе регионального УМВД.Бабушке позвонил неизвестный и, развёл её классическим способом. Представившись сотрудником ГИБДД, он поведал пожилой женщине, что её дочь якобы сбила человека. Далее псевдополицейский вымогал взятку, в обмен на которую пообещал не заводить уголовное дело по факту аварии. Испуганная 85-летняя пенсионерка передала курьеру свои сбережения.Уже через час злоумышленника задержали. Молодого человека остановили у банкомата в ходе рейда по одному из городских ТЦ. При себе у 19-летнего москвича нашли 900 тысяч рублей, которые он пытался перевести. Выяснилось, что деньги получены в результате телефонной аферы. Средства уже вернули законной владелице. Фигурант арестован. На него завели уголовное дело.