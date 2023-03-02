Владимирские полицейские задержали 19-летнего жителя Москвы, подозреваемого в мошенническом обмане 85-летней пенсионерки на сумму 900 тысяч рублей. Подробности рассказали в пресс-службе

Владимирские полицейские задержали 19-летнего жителя Москвы, подозреваемого в мошенническом обмане 85-летней пенсионерки на сумму 900 тысяч рублей. Подробности рассказали в пресс-службе регионального УМВД. Сотрудники органов подошли к парню у банкомата в одном из городских ТЦ. При себе у него было 900 тысяч рублей, которые он пытался кому-то перевести. Правоохранители установили, что за час до этого