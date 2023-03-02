Днем 2 марта снегоуборочная машина повредила крышку люка у плавательного бассейна на улице Мира из-за чего оттуда забил коммунальный фонтан высотой не менее 10-метров. Прорыв трубопровода

Днем 2 марта снегоуборочная машина повредила крышку люка у плавательного бассейна на улице Мира из-за чего оттуда забил коммунальный фонтан высотой не менее 10-метров. Прорыв трубопровода частично затопил проезжую часть. В филиале «Т Плюс» Владимир-Иваново сообщили, что по состоянию на 15:40 дефект был локализован, ведутся работы по его устранению: «В результате работы снегоуборочной техники была