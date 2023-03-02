Работы выполнят к сентябрю.

Во Владимире отремонтируют дорогу в микрорайон Энергетик. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.На приёме у губернатора житель города Игорь Прозоров поинтересовался перспективами асфальтирования магистрали, ведущей от трассы М-7 до села Семеновское. Участок рядом с птицефабрикой длиной 1090 метров нуждается в восстановлении.Как пояснил глава города Дмитрий Наумов, работы с фрезерованием, устройством выравнивающего покрытия и нового асфальтобетонного слоя будут выполнены к сентябрю. На эти цели власти потратят 16 млн рублей.