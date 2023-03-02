С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 181081 владимирца.

Во Владимирской области 2 марта выявлено 82 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 21 человека. Еще 17 жителей подхватили опасный вирус в Ковровском, 16 - в Гусь-Хрустальном, по 6 - в Александровском и Юрьев-Польском, по 3 - в Вязниковском и Суздальском районах, по 2 - в Камешковском и Петушинском, по 1 - в Селивановском, Муромском, Кольчугинском, Собинском и Киржачском районах, а также в ЗАТО Радужный.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 181081 владимирца. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 50160 заболевших во Владимире, 21481 - в Ковровском районе и 19571 - в Муроме.