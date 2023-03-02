Учреждения соцзащиты выдают их многодетным и малообеспеченным семьям.

Во Владимирской области 3700 человек получат сертификаты на отдых в размере 35 тысяч рублей. Учреждения соцзащиты выдают их многодетным и малообеспеченным семьям.Сертификаты введены вместо путевок. Правом на получение обладают:- многодетные семьи, имеющие в своем составе трех и более детей до 18 лет, в том числе детей, обучающихся по очной форме обучения в образовательных организациях до достижения ими возраста 23 лет;- малоимущие семьи со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума по основным социально-демографическим группам, установленной во Владимирской области. Учет доходов и расчет среднедушевого дохода семьи берется с учетом денежного дохода родителей за 12 месяцев, предшествующих дате подачи заявления на выдачу сертификата.Льгота предоставляется по заявлению, которое необходимо написать в соцзащиту. Документ выдаётся в порядке очерёдности: детям от 4 до 17 лет и одному родителю (если с ним едут до 4 детей), обоим родителям (если едут 5 и более ребят). Более 500 семей уже приглашены в соцзащиту для оформления.Сертификат можно предоставить в турагентстве при оплате путевки, либо самому выбрать гостиницу, пансионат или базу отдыха в любом регионе страны.