Во Владимирской области будут обучать пожарных парашютистов и лётчиков. Для борьбы с лесными...

Во Владимирской области будут обучать пожарных парашютистов и лётчиков.Для борьбы с лесными пожарами во Владимирской области будут обучать парашютистов-десантников и лётчиков-наблюдателей. Несмотря на зимнюю погоду, в регионе уже стартовала подготовка к пожароопасному сезону.Сводный план тушения лесных пожаров согласован в Рослесхозе и сейчас находится на утверждении губернатора Александра Авдеева. Выполнять госзадание будут специализированные учреждения "Владимирский лесхоз" и "Владимирская авиабаза". Региональное Министерство лесного хозяйства совместно с лесничествами проверяет состояние лесопожарных станций, техники и оборудования. Как сообщают в правительстве области, пилоты владимирской базы авиационной охраны лесов уже провели полёты на двух самолётах АН-2. Техника исправна и готова к обнаружению и тушению лесных пожаров. Обучение парашютистов и лётчиков тактике тушения и основам ориентирования в лесу- в ближайших планах.