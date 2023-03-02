Во Владимирской области есть музей с инсталляцией сгоревшая комната. В комнате, где случился...

Во Владимирской области есть музей с инсталляцией "сгоревшая комната".В комнате, где случился бытовой пожар, побывали судогодские школьники. Это одна из локаций музея пожарной охраны во Владимире. Экскурсию устроили для представителей добровольной - казачьей - пожарной дружины, их детей и воспитанников Ильинской средней школы, учащихся третьего и шестого классов.Инсталляция пожарища произвела на ребят самое сильное впечатление. Вот, что бывает, если халатно относиться к собственной безопасности, заключила создатель и хранитель музея Татьяна Бобкова. Она рассказала гостям об истории пожарной охраны и пожарного добровольчества Владимирской области. На постоянной основе со спасателями сотрудничают две дружины из числа казачества.Игорь Сабитов, учитель физкультуры Ильинской средней школы:- Ребятам очень понравилась экскурсия. Экспозиции очень классные. В конце посмотрели фильм. Все очень понравилось, все здорово. Для обучения очень пригодится.