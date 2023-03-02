Во Владимирской области приставы наложили арест на элитные диваны, чтобы заставить фирму выплатить...

Во Владимирской области приставы наложили арест на элитные диваны, чтобы заставить фирму выплатить долг перед работниками.Об этом сообщает Управление ФССП по Владимирской области. Выяснилось, что одно из предприятий в Ковровском районе занимается розничной торговлей мебелью, правда «забывает» платить своим работникам. Они и обратились с исполнительными листами в отделение судебных приставов Ковровского района.Увы, фирма все сообщения ведомства проигнорировала. Тогда и был наложен арест на дорогостоящие элитные диваны из велюра и натуральной кожи.Удивительно, но даже в этом случае работники не дождались оплаты своего труда.В итоге руководителя организации привлекли к административной ответственности, а также предупредили об уголовной - по статье 315 УК РФ («Неисполнение приговора суда, решение суда или иного судебного акта»). Лишь после этого предприятие перечислило «долг» (почти полмиллиона рублей) на депозитный счет судебных приставов.Фото: pxfuel.com