Во Владимирской области росгвардейцы соревнуются в служебном биатлоне. Такие, первые в истории...

Во Владимирской области росгвардейцы соревнуются в служебном биатлоне.Такие, первые в истории соревнования, в эти минуты проходят в Суздальском районе, сообщает с места событий наш корреспондент.Они посвящены памяти погибших год назад сотрудников при проведении СВО. Участие в состязаниях принимают 7 команд, в их числе спецподразделения СОБР, ОМОН и "Гром". Соревнование состоит из 5 этапов. Заключительный - стрельба.В планах Росгвардии - сделать биатлон традиционным спортивным событием.Подробности - в следующих выпусках "Вестей", на нашем сайте и в соцсетях.Мария Городская, фото и видео автора