Во Владимирской области росгвардейцы соревнуются в служебном биатлоне.
Такие, первые в истории...
Во Владимирской области росгвардейцы соревнуются в служебном биатлоне.
Такие, первые в истории соревнования, в эти минуты проходят в Суздальском районе, сообщает с места событий наш корреспондент.
Они посвящены памяти погибших год назад сотрудников при проведении СВО. Участие в состязаниях принимают 7 команд, в их числе спецподразделения СОБР, ОМОН и "Гром". Соревнование состоит из 5 этапов. Заключительный - стрельба.
В планах Росгвардии - сделать биатлон традиционным спортивным событием.
Подробности - в следующих выпусках "Вестей", на нашем сайте и в соцсетях.
Мария Городская, фото и видео автора