Путем фальсификации документов должностные лица совершили хищение бюджетных денежных средств в сумме 200 000 рублей.

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Камешковскому району в результате проведения оперативных мероприятий выявили и задокументировали факт мошенничества при реализации национального проекта «Демография».Установлено, что в 2019 году руководители одного из акционерных обществ заключили договор с ЦЗН города Камешково о прохождении пятью работниками АО предпенсионного возраста обучения на базе федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования, расположенного в городе Коврове, в рамках федеральной программы «Старшее поколение» нацпроекта «Демография». В дальнейшем, в целях получения денежных средств, руководством АО был заключен договор с ФГБОУ ВО, и на счета последнего были перечислены денежные средства. По истечении сроков обучения сотрудники образовательного учреждения подготовили отчетную документацию для АО.Однако, в действительности работники предприятия курсы не посещали, в каких-либо документах не расписывались, свидетельств об обучении не имели.По версии следствия, руководством акционерного общества и должностными лицами из числа сотрудников образовательного учреждения документы были сфальсифицированы. Субсидия в размере 200 000 рублей, перечисленная Центром занятости населения города Камешково на расчетный счет акционерного общества, была получена незаконно.По данному факту следователем следственного отдела ОМВД России по Камешковскому району возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).