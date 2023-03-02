Во Владимирской области вынесен приговор водителю, у которого в салоне автомобиля погибли две...

Во Владимирской области вынесен приговор водителю, у которого в салоне автомобиля погибли две девушки.Смертельное ДТП произошло 6 августа 2022 года. Водителю (подсудимому) тогда было всего 17 лет. Находясь в состоянии алкогольного опьянения он сел за руль автомобиля своего отца.Не убедившись в безопасности и не снизив скорость, 17-летний водитель в районе СНТ «Демидово» потерял контроль над управлением. При повороте машина съехала на обочину.Одна из девушек от полученных травм погибла на месте ДТП. Вторая скончалась через несколько дней уже в больнице, как сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Владимирской области.Подсудимый полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Сообщается, что частично был возмещен и «имущественный вред» (333 000 рублей) потерпевшей.Приговором Киржачского районного суда от 1 марта 2023 года подсудимый признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, в» ч. 6 ст. 264 УК РФ:«Учитывая личность виновного - несовершеннолетнего на момент совершения преступления, суд назначил ему наказание с применением ч. 6, ч. 6.1 ст. 88 УК РФ и ст. 64 УК РФ, в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев с отбыванием в колонии – поселении».Управлять транспортным средством молодой мужчина также не сможет ещё 2 года. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.Фото: pxfuel.com