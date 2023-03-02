Во Владимирской области жители требуют привести в норму проблемный участок трассы М-7. Жители...

Во Владимирской области жители требуют привести в норму проблемный участок трассы М-7.Жители Покрова и водители просят привести в нормативное состояние участок федеральной трассы М-7 в черте города. Дорога- в глубоких ямах и трещинах. Как долго ждать капитального ремонта? Выяснял Александр Сыпченко-Колеса в яме.Участок трассы залатали, но легче не стало. Автомобилисты говорят, по дороге в Покров легко потерять колеса и повредить подвеску. Ямочный ремонт, уверены водители, не поможет. Старое дорожное полотно своё отработало.Илья, водитель:- Мне кажется тут надо полностью все менять, полностью подушку менять, полностью асфальтовое покрытие менять.Весной ситуация усугубится. Высокая интенсивность движения превратит трещины в огромные ямы, считают те, кто за рулём.Сергей, водитель:- Дороги такие убитые, что автомобиль как бы ты не ездил, в любом случае кругом ямы и приходится с этим как-то справляться, возможно какие-то инстанции использовать.Латание дыр - лишь временная мера, заявляет глава администрации Покрова Денис Рогов. Это способ продержаться до полноценного капремонта. Градоначальник сам каждый день маневрирует по ямам и понимает всю сложность ситуации. По словам Дениса Рогова, договоренность с Упрдором Москва - Нижний Новгород достигнута, полномасштабные работы начнутся 1 апреля.Денис Рогов, глава администрации г. Покрова:- Мониторим ситуацию, направляем фотоматериал, они откликаются иногда, иногда запускают дорожное полотно, но в целом адекватно слушаются.По официальной информации Упрдора на проблемном участке трассы локальные повреждения в покрытии - устранены. На весну этого года действительно запланирован основной перечень ремонтных работ, с переустройством дорожной "одежды" - нескольких технологических слоёв. Задача- привести дорогу в нормативное состояние.- В зимне-весенний период выполняются точечные работы по устранению дефектов. С начала года было устранено повреждений на площади порядка 600 кв.м, использовано 50 тонн литого и холодного асфальта. Оставшийся объем подрядная организация выполнит в 2023 году. Работы начнутся при наступлении устойчивой положительной температуры - ((пресс-служба ФКУ Упрдор Москва - Нижний Новгород.Водители ждут ремонта. И очень надеются, что вместе с вешними водами не сойдет нынешний асфальт, ведь объезда города пока нет.Александр Сыпченко, Егор Герасимов Вести-Владимир