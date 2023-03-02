Она намерена отсудить у больницы 5 млн рублей.

Во Владимирской областной клинической больнице прокомментировали историю с женщиной, которая прошла стерилизацию, но забеременела 9-ым ребёнком. Женщина намерена отсудить у ОКБ 5 млн рублей.Главврач медучреждения Владимир Безруков уверен, что процедура выполнена без нарушений.«Операцию проводили два опытных акушера-гинеколога. Анализ медицинской документации не показал нарушений при оказании медпомощи. Подобные ситуации, когда женщина не теряет репродуктивную функцию, редки, но они существуют и описаны в специальной литературе», - подчеркнул медик.Ранее 37-летняя жительница посёлка Новлянка Селивановского района Амина Каримова, которая воспитывает восьмерых детей, рассказала, что забеременела в очередной раз после проведённой два года назад стерилизации.Сейчас к больнице направлена досудебная претензия. Если ОКБ откажется компенсировать моральный вред, то женщина готова идти в суд.