Региональная Госавтоинспекция информирует об изменениях законодательства Российской Федерации.

С каждым днем меняются условия автомобильного движения. Появляются новые виды транспортных средств, движение которых по дорогам общего пользования должно быть урегулировано. Сегодня, 1 марта 2023 года, вступила в силу новая редакция Правил дорожного движения.В Правила введен термин «средство индивидуальной мобильности» (СИМ), объединяющий в себе электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сигвеи, моноколеса и иные аналогичные средства. Средства индивидуальной мобильности будут являться транспортными средствами, а это означает, что все пункты ПДД, в которых используется термин «транспортное средство», относятся и к СИМ. Нарушение Правил дорожного движения лицом, использующим для передвижения СИМ, повлекшее создание помех в движении транспортных средств, квалифицируется по ч. 2 ст. 12.29 КоАП РФ, а совершенное в состоянии опьянения - по ч. 3 данной статьи, и повлечет наложение административного штрафа в размере 800 рублей в первом случае и от 1 000 до 1 500 рублей во втором случае.Меняются правила установки опознавательного знака «Инвалид» на автомобили. Ранее для установки знака было достаточно того, чтобы у водителя или пассажира имелся документ, подтверждающий установление инвалидности. Новые правила требуют, чтобы автомобиль дополнительно был внесен в федеральный реестр инвалидов.Перевозка пассажиров на мопедах и скутерах запрещается абсолютно во всех случаях.Изменяется скоростной режим движения для различных видов транспортных средств. В соответствии с пунктом 10.3 ПДД РФ вне населенных пунктов разрешается движение:- мотоциклам, легковым автомобилям и грузовым автомобилям с разрешенной максимальной массой не более 3,5 т на автомагистралях - со скоростью не более 110 км/ч, на остальных дорогах - не более 90 км/ч;- автобусам, в которых места для сидения пассажиров оборудованы ремнями безопасности, предназначенным для перевозки исключительно сидящих пассажиров, - не более 90 км/ч, другим автобусам - не более 70 км/ч;- легковым автомобилям при буксировке прицепа, грузовым автомобилям с разрешенной максимальной массой более 3,5 т на автомагистралях - не более 90 км/ч, на остальных дорогах - не более 70 км/ч;- грузовым автомобилям, перевозящим людей в кузове, - не более 60 км/ч;- автобусам, осуществляющим организованные перевозки групп детей, - не более 60 км/ч.Вводится ограничение на стоянку автобусов в жилых зонах и на дворовых территориях. Автобусам запрещается парковаться вне специально выделенных и обозначенных знаками или разметкой мест.Будет использоваться новая разметка для обозначения диагональных пешеходных переходов: переходить дорогу по диагональному переходу пешеходы могут только на регулируемом перекрестке. Если светофоры не работают, то диагональным переходом воспользоваться нельзя.На регулируемых перекрестках может устанавливаться дополнительная секция с белым сигналом, которая предупреждает водителя о том, что после поворота в указанную сторону на его пути окажется пешеходный переход, где движение пешеходов разрешено. При повороте на перекрестке следует уступить дорогу пешеходам (не зависимо от сигналов светофора).На дорогах появятся комбинированные дорожные знаки, объединяющие знак «Парковка» с табличкой «Платные услуги» или «Инвалиды». Значение комбинированного знака точно такое же, как и у знака с соответствующей табличкой.Термин «время перестановки» применяется на дороге в том случае, если на разных сторонах проезжей части установлены знаки, запрещающие стоянку по четным и нечетным числам месяца. Время перестановки обозначает время, в течение которого автомобили могут стоять на двух сторонах проезжей части и действует с 21 часа до 24 часов ежедневно.Синяя прерывистая разметка будет применяться для обозначения зон платной парковки, при этом нужно понимать, что если на дороге есть синяя разметка, то парковка является платной. Однако, нет обязанности все платные парковки обозначить синей разметкой. То есть, если парковка размечена белой разметкой, то тоже может быть платной.При въезде на перекресток с круговым движением по главной дороге, водитель не должен уступать дорогу, то есть имеет преимущество. В остальных случаях (на равнозначном перекрестке или при въезде по второстепенной дороге) водитель, как и раньше, уступает дорогу.Уважаемые участники дорожного движения, изучите нововведения. Соблюдайте ПДД, будьте внимательны и осторожны!