Фигурант был задержан сотрудниками полиции с поличным, когда снова вернулся в лес, чтобы продолжить противоправную деятельность.

Следственным отделом ОМВД России по Вязниковскому району завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 60-летнего жителя Вязниковского района. Фигуранту предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений).Незаконную рубку нескольких берез обнаружили представители Вязниковского лесничества в октябре прошлого года. Объем участка леса, на котором были вырублены деревья, составил 1,88 кубометров. При этом рубки на данной территории, как пояснила потерпевшая сторона, не предусмотрены.Фигурант был задержан вскоре после поступившего в полицию заявления. Мужчина снова вернулся в лес и продолжал свои противоправные действия.Без разрешительных документов, предоставляющих право на осуществление лесопользования, местный житель совершил незаконную порубку сырорастущих деревьев породы «береза» на участке местности между районными деревнями Бурково и Ям. Древесину он планировал использовать в качестве дров.Ущерб, причиненный государственному лесному фонду, превысил 39 000 рублей.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.