Незаконно используя персональные данные клиентов, менеджер офиса сотовой компании дистанционно оформила несколько кредитов на сумму более 1 миллиона рублей.

Следственным отделом и отделом дознания МО МВД России «Ковровский» по материалам отдела экономической безопасности и противодействия коррупции возбуждены уголовные дела в отношении 32-летней жительницы города Коврова, подозреваемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 и ч. 1 ст. 159 УК РФ (мошенничество).Установлено, что с августа прошлого года по январь 2023 года фигурантка, занимая должность менеджера офиса сотовой компании, используя служебное положение, дистанционно оформила кредиты в различных банках на общую сумму более 1 миллиона рублей.Для этого подозреваемая незаконно использовала персональные данные покупателей и клиентов, которые ранее оформляли в офисе сотовой компании сим-карты либо покупали товар в рассрочку.Три займа на суммы от 7 000 до 700 000 рублей злоумышленница оформила через онлайн – банки. Платежи по ним, соответственно, не осуществляла.В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.