«Корень жизни»: специалисты рассказали владимирцам об особенностях женьшеня Это растение может...

«Корень жизни»: специалисты рассказали владимирцам об особенностях женьшеняЭто растение может впадать «в спячку». И на гораздо больший срок, чем уссурийский бурый медведь, который обитает в тех же краях. А его корень просидеть в земле может до 20 лет, приостановив все процессы. И дождаться благоприятных условий, чтобы возродиться. О чудо растении - женьшене - ведущие рубрики Виктория Михеева и Валентина Блинова обещали рассказать нам сегодня.Кстати, возможно, именно благодаря «спячке» женьшень — растение-долгожитель. Один куст может прожить сотню и более лет. Например, в начале 20 века при строительстве Сучанской железной дороги в Приморском крае рабочие случайно нашли женьшень, вес корня которого достиг 600 граммов, а возраст — 200 лет. Как определили? Женьшень — одно из самых медленно растущих растений.Например, за 1 год корень прибавляет всего около 1 г веса. Женьшень, в переводе с китайского, «человек-корень». Правда, очень похож. Толстое тельце, ручки, ножки...И чем больше корень похож на человека, тем он дороже. Причём, таким корням, как редким драгоценным камням, принято давать собственные имена, например, Император, Великий отшельник, Уссурийский старец.Один из таких "богатырей" в возрасте около 300 лет продали в Китае за $400 тыс. Он был найден 2007 году в горах Чанбайшань на границе с КНДР. Его длина почти 1,5 м, а вес около 400 г. Да и мелкие корешки тоже не дешевые. Но вот рассказ о женьшене вы можете услышать сегодня совершенно бесплатно. Приступим.- Валентина Васильевна, мы обещали рассказать о "корне жизни", о женьшене. Легенды ходят про это растение. Излечивает от всего. Это, конечно, невозможно. Преувеличены его свойства. Хотя, издревле занимаются выращиванием женьшеня, корень добывают. Чтобы омолаживаться, оздоравливаться.- Восточная медицина нас всегда привлекала. Мы с вниманием относились к тем растениям, которые там ценили. К таким растениям относится женьшень. Во Владимире жил писатель Валерий Янковский. Его семья выращивала целые плантации женьшеня. Для себя и для продажи. Во Владимирской области закладывали тоже плантации женьшеня в Ковровском районе. Янковские долго жили на Дальнем Востоке. Они делали специальные маты из тростника, чтобы притенять женьшень. Ему нужна тёплая, но не жаркая погода. Влажный воздух. Умеренно влажная земля, рыхлая. Если создать здесь такие условия, можно женьшень выращивать и у нас. Культурный женьшень, который выращивают на Дальнем Востоке, - он более светлый и жирный, - корни. И они по другому ветвятся. У нас, в искусственных условиях, у женьшеня может не быть такой концентрации полезных веществ. Сеют осенью, семена надо стратифицировать, надо сделать укрытие. И лелеять его, как самое ценное растение.- А долго лелеять? На какой год можно выкапывать полноценный корень?- В лесах дальневосточных несколько лет ждут, но не менее 5-ти. Чем больше нарастёт маска корня, тем он ценнее. Дикий корень более тёмный. Состоит из трех частей. Центральный корень и два боковых ответвления, бывает и три. Он похож на человека - ноги, руки...- Существует несколько видов, так называемого, женьшеня. Некоторые растения на него похожи, но на самом деле ничего общего с ним не имеют.- Женьшень, о котором мы говорим - это восточный женьшень. У него латинское название Panax. В Америке растёт американский женьшень. У него более слабые свойства, в отличии от нашего дальневосточного. Он тонизирует, придаёт энергию, жизненные силы, помогает выжить в суровых условиях. Иногда элеутерококк называют женьшенем, хотя они не родственники. Но он тоже тонизирует, но мягче. Элеутерококк колючий ещё называют сибирским женьшенем. Ещё индийский женьшень. Его ещё называют ядовитый крыжовник. Тоже не женьшень. Обладает противовоспалительными, антиоксидантными свойствами. Бразильский женьшень считается сильным афродизиаком. Создайте условия для женьшеня, как на родине, и тогда вы сможете его вырастить.Китайцы, по традиции, собирают дикорастущий корень женьшеня в лесах всё лето и до первых заморозков. К сбору допускают не каждого, считается, что растение открывается только чистому человеку. И сам процесс проистекает с большим уважение и соблюдением строгих правил.Так специальной костяной палочкой сборщик добирается до корня, аккуратно освобождая от земли, стараясь не повредить мелкие корешки (помните, растение может уйти в "спячку", - жди тогда 20 лет пробуждения). Берут только зрелый корень – молодое растение не трогают. При этом молодняк помечают красной ленточкой – знак «ВНИМАНИЕ» для других добытчиков.Но не только корнем единым...Для устранения некоторых недугов можно использовать и наземную часть женьшеня. Употребляя в виде отваров. А ведущие рубрики Виктория Михеева и Валентина Блинова отмечают ещё и декоративный вид растения. В окружении зелёных листочков возвышается пучок красных плодов, чем-то напоминающих гроздь рябины, устремлённую вверх. Чудо природы, во всех смыслах.Фото: freepik.com