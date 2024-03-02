Документы в учебное заведение можно подать до 30 июня.

Как сообщил глава города Дмитрий Наумов у себя в telegram-канале, во Владимире планируется принять 4 300 первоклассников к началу нового учебного года. Процесс записи детей в местные образовательные учреждения уже скоро начнется.Школы города активно готовятся к приему выпускников детских садов. Запись на обучение проводится в учреждениях, соответствующих месту регистрации ребенка.Работа по записи детей начнется не позднее 1 апреля и продлится до 30 июня. При наличии свободных мест, родители смогут выбрать школу по своему желанию для своего ребенка. Для этого необходимо будет написать заявление о приеме в желаемое учреждение с 6 июля по 5 сентября текущего года.