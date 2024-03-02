«Добрый гончарный круг»: во Владимирской области дети с ментальной инвалидностью могут заняться...

«Добрый гончарный круг»: во Владимирской области дети с ментальной инвалидностью могут заняться полезным творчествомУникальный во Владимирской области проект «Добрый гончарный круг» помогает детям с ментальными нарушениями заняться полезным творчеством. Такого рода мастер-классы способствуют развитию мелкой моторики, сенсорных ощущений, улучшению координации и плавности движений.Ребята создают глиняные чашки, горшки, подсвечники и многое другое. Главной целью проекта является социализация детей и молодых людей с ментальной инвалидностью.«Дети и подростки, которые самостоятельно держат кисть, раскрашивают изделия, мнут глину, - смогут в будущем самостоятельно, или с помощью взрослых, - одеться, завязать шнурки, приготовить чай и перекус, и даже, возможно, простой обед, если их этому обучать.» - сообщают в программе проекта в фонде президентских грантов.Полную информацию рассказали в радиоинтервью в эфире "Радио России" создатель проекта Любовь Кац и руководитель аналогичной программы в Свято-Троицком храме села Погребищи – настоятель протоиерей Евгений Полищук.