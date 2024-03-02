На 25-ом конгрессе педиатров России объявили результаты профессиональных конкурсов. В числе лучших медиков страны оказались врачи из 33-его региона: Татьяна Кузнецова и Ольга Лазарева.

На 25-ом конгрессе педиатров России объявили результаты профессиональных конкурсов. В числе лучших медиков страны оказались врачи из 33-его региона: Татьяна Кузнецова и Ольга Лазарева. Новостью поделились в пресс-службе правительства. Татьяну Кузнецову признали лучшим детским врачом в России. Она трудится в Муромской районной детской больнице. Ольга Лазарева стала лучшей детской медицинской сестрой. Она работает в детской