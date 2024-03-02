Как краткосрочный полис ОСАГО может пригодиться владимирцам?
Со 2 марта 2024 года в России...
Как краткосрочный полис ОСАГО может пригодиться владимирцам?
Со 2 марта 2024 года в России вступает в силу закон о новом типе полисов ОСАГО. Отныне можно будет оформить автогражданку на срок от 1 дня до 3 месяцев. Разберемся, для чего это необходимо, и в какую сумму обойдется такой полис для владимирцев.
Краткосрочное ОСАГО пригодится автовладельцам, которые редко используют свои машины. Некоторые люди принципиально не ездят в зимний период, или планируют продать авто в ближайшее время.
В Российский газете сообщили, что покрытие по таким полисам будет полностью идентично стандартной страховке, но стоимость будет снижена за счет понижающего коэффициента, который каждый гражданин устанавливает сам.
К примеру, водителю на Lada Granta с безаварийным стажем и опытом вождения 20 лет, полис ОСАГО на год обойдется в 5724,71 рублей. В то время как краткосрочная страховка на 10 дней выйдет в 1030,44 рублей.
Молодые и менее опытные водители заплатят цену в 2 раза больше: 13 497,49 за год и 2969,44 рублей за 10 дней.
Для владельцев бюджетных китайских иномарок расчет будет похожий.
Любопытно, что, при постановке на учет, краткосрочный полис может оказаться полезным, однако владимирцам важно помнить несколько нюансов:
- Такая автогражданка вступает в силу только на третий день с момента покупки, - это необходимо, чтобы исключить риск страхового мошенничества.
- Понижающий коэффициент будет зависеть от срока действия договора и вероятности наступления страхового случая. То есть, чем он больше, - тем выше значения коэффициента.
- Предварительный расчет страховой премии может измениться, так как нужно точно знать все данные водителя, с учетом всей имеющейся информации в базах данных страховой компании о водителе.
Фото: freepik.com