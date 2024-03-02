Как краткосрочный полис ОСАГО может пригодиться владимирцам? Со 2 марта 2024 года в России...

Как краткосрочный полис ОСАГО может пригодиться владимирцам?Со 2 марта 2024 года в России вступает в силу закон о новом типе полисов ОСАГО. Отныне можно будет оформить автогражданку на срок от 1 дня до 3 месяцев. Разберемся, для чего это необходимо, и в какую сумму обойдется такой полис для владимирцев.Краткосрочное ОСАГО пригодится автовладельцам, которые редко используют свои машины. Некоторые люди принципиально не ездят в зимний период, или планируют продать авто в ближайшее время.В Российский газете сообщили, что покрытие по таким полисам будет полностью идентично стандартной страховке, но стоимость будет снижена за счет понижающего коэффициента, который каждый гражданин устанавливает сам.К примеру, водителю на Lada Granta с безаварийным стажем и опытом вождения 20 лет, полис ОСАГО на год обойдется в 5724,71 рублей. В то время как краткосрочная страховка на 10 дней выйдет в 1030,44 рублей.Молодые и менее опытные водители заплатят цену в 2 раза больше: 13 497,49 за год и 2969,44 рублей за 10 дней.Для владельцев бюджетных китайских иномарок расчет будет похожий.Любопытно, что, при постановке на учет, краткосрочный полис может оказаться полезным, однако владимирцам важно помнить несколько нюансов:- Такая автогражданка вступает в силу только на третий день с момента покупки, - это необходимо, чтобы исключить риск страхового мошенничества.- Понижающий коэффициент будет зависеть от срока действия договора и вероятности наступления страхового случая. То есть, чем он больше, - тем выше значения коэффициента.- Предварительный расчет страховой премии может измениться, так как нужно точно знать все данные водителя, с учетом всей имеющейся информации в базах данных страховой компании о водителе.Фото: freepik.com