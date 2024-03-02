Какие уникальные астрономические события в марте 2024 смогут наблюдать владимирцы? Неизученный...

Какие уникальные астрономические события в марте 2024 смогут наблюдать владимирцы?Неизученный космос полон тайн и загадок. События, происходящие в ночном небе, могут сильно повлиять на Землю. В марте 2024 года за пределами атмосферы нашей планеты произойдет ряд необычных эпизодов.«Мужчины с Марса, женщины с Венеры»: 8 марта, в международный женский день, свое внимание получат именно эти космические тела. Луна, освященная на 7,4% приблизится к «красной планете» примерно в 10 утра. А уже вечером, в 22 часа, спутник Земли подберется ближе к Венере. Все объекты будут находиться в созвездии Козерога, их можно будет увидеть "невооруженным глазом".10 марта в 12:00 наступит новолуние. Наш естественный спутник окажется между Землей и Солнцем, и это лучшее время, чтобы смотреть на звезды, потому что свет Луны не будет мешать наблюдениям.Уже 13 марта ночное светило приблизится к Юпитеру. Принимать их будет созвездие Овна.Мартовское равноденствие отмечает начало весны в Северном полушарии и первый день осени в Южном полушарии. Оно произойдет 20 марта в 6 утра. День будет равен ночи, а эклиптика и северный экватор пересекутся.22 марта Венера встретится с Сатурном в созвездии Водолея. Небесные тела легко можно будет увидеть через бинокль или телескоп.Меркурий прибудет в наибольшей восточной элонгации 24 марта. Это значит, что он окажется максимально далеко от Солнца. Это лучшее время для наблюдения за этой планетой, так что не упустите шанс!Ну и закрывает список астрономических событий в первом месяце весны полнолуние. 25 марта затмение наступит в 10:00 в созвездии Девы. Кроме этого, Луна пройдет через полутень Земли, которая закроет лунный диск на 95,6%.Фото: freepik.com