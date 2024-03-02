Каких сфер жизни коснулась инфляция во Владимирской области в январе 2024 года? Инфляция влияет на...

Каких сфер жизни коснулась инфляция во Владимирской области в январе 2024 года?Инфляция влияет на стоимость товаров, услуг, кредитов и доходность вкладов. Во Владимирской области ее разгоняет дефицит кадров. Компании поднимают стоимость на товары, чтобы увеличить заработную плату сотрудникам.В январе 2024 года во Владимирской области годовая инфляция составила 8,50%. В Центральном федеральном округе она замедлилась и практически не изменилась.«Уровень инфляции в регионе сложился выше, чем в Центральном федеральном округе и по России в целом (7,31% и 7,44% соответственно).» - сообщили в Центробанке.Продовольственные товары:За январь 2024 года темп прироста цен сложился на уровне 8,59%. Для сравнения, - в прошлом месяце было 8,60%.Рост турпотока во Владимир и Суздаль стал причиной возрастания затрат предприятий общественного питания. Как известно, - спрос повышает предложение.Причиной замедления годового роста цен на свежие огурцы и помидоры стал эффект высокой сравнительной базы прошлого года. Из-за удорожания электроэнергии, за 2023 год произошло увеличение издержек производителей на отопление и подсветку теплиц.Непродовольственные товары:Годовой темп прироста цен увеличился на 8,87% в январе, в отличии от декабря 2023 года, где показатель был равен 7,42%.Спрос на автомобильном рынке оставался высоким и превышал предложение. Дополнительно на динамике отразилось сокращение числа дилеров и центров продаж подержанных машин в регионе.Инфляция «коснулась» и стоимость на шины. Это обуславливается снижением производства отечественной продукции.Закупка импортного сырья и комплектующих для обслуживания оборудования по производству медикаментов ускорила рост годовых цен и на медицинские товары.Услуги:В январе годовой темп прироста цен на услуги увеличился до 7,84% с 7,20% в декабре 2023 года, в отличие от динамики в целом по стране, где произошло снижение годового темпа прироста цен.В регионе усилился недостаток мастеров по отделке квартир из-за отъезда многих из них в столицу. Уровень заработной платы там выше, что провоцирует отток работников.В результате удорожания обслуживания импортного медицинского оборудования и медикаментов, повысились издержки медицинских клиник. Кроме того, выросла оплата труда из-за недостатка медицинского персонала в регионе. В совокупности, это привело к увеличению годового темпа прироста цен на медицинские услуги. Особенно на стоматологическое лечение.Фото: freepik.com