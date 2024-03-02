Каждая третья жалоба владимирцев в Центробанк связана с работой коллекторов До 2007 года...

Каждая третья жалоба владимирцев в Центробанк связана с работой коллекторовДо 2007 года деятельность по взысканию задолженностей на законодательном уровне не была ограничена ни по частоте, ни по времени визитов. Коллекторов не интересовала репутация, главное: выбить долг с человека. Основной напор был на психологическое давление и запугивание граждан.Именно это создало негативный образ коллекторских агентств. Даже сейчас не каждый россиянин знает, что может оспорить просрочки, выставленные ему штрафы и пени в судебном порядке.Но в декабре 2016 года Президент России подписал Указ о назначении Федеральной службы судебных приставов и Министерства юстиции органами судебного контроля за деятельностью коллекторов. Служба приставов ведет реестр коллекторских агентств и контролирует работу компаний.К сожалению, каждая третья жалоба в Центробанк связана с деятельностью коллекторов, которые часто не знают, что человек сменил номер телефона или переехал в другой регион. Они также не соблюдают частоту взаимодействий и временные ограничения звонков.Как коллекторы работают с просроченной задолженностью, какие у них права, как вести себя должнику? На эти и другие вопросы в программе юриста Ларисы Павловой ответила Дарья Ушакова, - врио начальника отдела правового обеспечения и ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности Управления федеральной службы судебных приставов по Владимирской области.Фото: freepik.com