Климатический феномен Эль-Ниньо может принести рекордно-жаркое лето во Владимирскую...

Климатический феномен Эль-Ниньо может принести рекордно-жаркое лето во Владимирскую областьЭль-Ниньо - это климатический режим, связанный с потеплением поверхности Тихого океана в центральной и восточной части тропической зоны. В среднем, феномен возникает раз в 2-7 лет, и его эпизоды длятся от девяти до двенадцати месяцев.Ученые из Всемирной метеорологической организации 4 июля 2023 года зафиксировали активность этого явления. Разберемся, что нас ждет дальше.Китайский профессор Чжу Цунвэнь и его коллеги изучили, как менялись температуры на Земле в промежутке между 1880 и 2023 годом, и сопоставили их с переменами в силе Эль-Ниньо в то же время. Составив компьютерную модель, они пришли к выводу, что такой феномен активно влияет на климат в разных уголках нашей планеты.Мнение синоптиков и климатологов по поводу дальнейшей судьбы явления расходятся: одни считают, что летом этого года оно закончит свое существование, другие, напротив, - беспокоятся о его дальнейшем усилении в 2024 году. Однако, большинство ученых все же предполагают последний вариант развития событий.Соберите вентилятор и приготовьте купальник, ведь лето будет жарким! "Метеовести" сообщают: в международном коллективе климатологов пришли к выводу о глобальных летних и среднегодовых температурах, которые, с вероятностью 90%, поставят новый рекорд. Как относиться к этому: радоваться или пугаться, - вопрос индивидуальный. Но все же стоит вспомнить о прелестях этого времени года: обилие солнца, пение птиц, вкусное мороженое...Фото: freepik.com