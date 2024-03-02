Мошенники начали делать рассылки в мессенджеры якобы от имени сенатора РФ от Владимирской области Владимира Киселева. Об этом политик рассказал в своем телеграм-канале. По его словам, это

Мошенники начали делать рассылки в мессенджеры якобы от имени сенатора РФ от Владимирской области Владимира Киселева. Об этом политик рассказал в своем телеграм-канале. По его словам, это происходит уже не в первый раз. Киселев напомнил интернет-пользователям, что в мессенджерах пользуется одним номером телефона, второго у него нет. Если приходит сообщение от другого абонента, даже подписанного