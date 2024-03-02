Народные приметы на 3 марта. Почему в день Ярила нужно надеть желтую одежду? В воскресенье, 3...

Народные приметы на 3 марта. Почему в день Ярила нужно надеть желтую одежду?В воскресенье, 3 марта 2024 года, православные вспоминают преподобного Косму Яхромского – святителя Льва. Всю свою жизнь святой боролся с еритиками, принимая участие в спасении Рима от разорения и огня.В народе этот день называли «Ярило с овсянкой», так как 3 марта маленькие птички щебечут о наступлении весны. На Руси верили: если человек в этот день встретит такого воробья, то его «поцелует» удача, а если увидит зайца, – его будет ждать невезение.По традиции, в день Ярило пекли постное печенье из овсянки, которое делали круглым и плоским, похожим на солнце. Крестьяне ели такое угощение и обязательно крошили его птицам.Что можно и нельзя делать в день Ярила?- Женщине, которая долго не может забеременеть, рекомендуется испечь булочки из овсяной муки, взятой взаймы у многодетной знакомой. Готовую выпечку должны съесть муж и жена, желающие поскорее стать родителями, а крошки разбросать во дворе. По поверью: чем больше птиц прилетит ими полакомиться, - тем выше шанс зачать малыша.- В день Ярило нужно внимательно смотреть под ноги, идя домой. Наши предки верили, что если споткнешься сегодня, то обязательно поссоришься с родственниками.- Постарайтесь надеть одежду с желтыми деталями. Считалось, что это принесет в жизнь удачу. Черную одежду, наоборот, - надевать не стоит.- Не рекомендуется молодым вечер этого праздника проводить в одиночестве. Сегодня молодежь должна гулять и веселиться, тогда весна, увидев, как ее радостно встречают, уже не уступит господство зиме.Народные приметы на 3 марта:- Если в день Ярила увидеть бабочку-крапивницу, то снег растает очень быстро.- Малые звезды на чистом небе видны слабо – к сильному ветру.- Кучевые облака на небе – скоро будет тепло. Особенно хорошей приметой считались облака свинцового цвета.- Если потерял деньги 3 марта, то не стоит беспокоиться, - они обязательно вернутся.Фото: freepik.com; нейросеть