«Отдых всей семьей»: во Владимирской области создадут несколько всесезонных курортов Губернатор...

«Отдых всей семьей»: во Владимирской области создадут несколько всесезонных курортовГубернатор Владимирской области Александр Авдеев в своем официальном телеграм-канале сообщил о создании всесезонных курортов в Муроме и Александрове.Благодаря национальному проекту «Туризм и индустрия гостеприимства», в городе на Оке создается былинно-патриотический парк «Илья Муромец». В 2023 году там открылась интерактивная площадка «Изба Ильи Муромца» для поклонников истории Руси.Глава региона Александр Авдеев и председатель Заксобрания Ольга Хохлова посетили новый туристический арт-объект, который представляет собой все основные элементы крестьянского двора времен былинных витязей. Два дома, надворные постройки, летняя кухня, оборонительный частокол и многое другое можно увидеть в «Избе Ильи Муромца». Интерактивная площадка выполнена по археологическим и этнографическим данным.Точка притяжения в селе Карачарово появилась совместными усилиями администрации округа Муром и региональному софинансированию. Комплекс будет и дальше наполняться историческими деталями прошлого, привлекая внимание туристов к русской культуре и истории.Помимо этого, продолжается формирование инфраструктуры национального маршрута «Былинный путь» и пешеходно-оздоровительный маршрут «7 ключей».Проект по созданию затопляемого парка вдоль поймы Оки победил в конкурсе Минстроя РФ. Сейчас ведутся археологические изыскания, дорабатывается концепция и подбираются материалы, - сообщил губернатор.В Каринском сельском поселении Александровского района до конца 2025 года будет построен всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Александровский бор». Строительством занимается компания «Элиттекс». Объем инвестиций составит 5 миллиардов рублей, будет создано более 150 рабочих мест.В состав загородного курорта войдут современный отель на 200 номеров, зимний каток, верёвочный парк, контактный мини-зоопарк, площадки для мини-гольфа, волейбола, баскетбола и других видов спорта. Комплекс сможет принимать до 90 тысяч человек в год.Совсем скоро у жителей области будет больше вариантов для отдыха всей семьей. Власти уверяют: гостям будет интересно посещать всесезонные курорты.Фото: официальный телеграмм-канал Александра Авдеева | Н. Ларина