Самозапрет на выдачу кредитов: владимирцы смогут защитить себя от мошенников С 1 марта 2025 года...

"Самозапрет на выдачу кредитов": владимирцы смогут защитить себя от мошенниковС 1 марта 2025 года в силу вступит Федеральный закон, позволяющий гражданам устанавливать самозапрет на выдачу им кредитов и микрозаймов.Таким образом, россияне могут обратиться в МФЦ или составить заявление через портал "Госуслуги", чтобы отказаться от заключения договоров на выдачу им потребительских кредитов или займов.При попытке предоставить такую услугу, банки и микрофинансовые организации должны будут запросить информацию о наличии запрета. И если он есть, то даже в случае заполучения мошенниками персональных данных, «повесить» долг на человека станет просто невозможно.Соответствующий документ подписал Президент России Владимир Путин.Самозапрет не будет распространяться на автокредиты, ипотеку или займы на образование, предоставляемые в рамках господдержки. А его снятие и установление можно будет сделать бесплатно любое количество раз.Также законом урегулированы вопросы, связанные с обменом сведениями, содержащимися в кредитной истории.Фото: freepik.com