Самозапрет на выдачу кредитов: владимирцы смогут защитить себя от мошенников
С 1 марта 2025 года...
"Самозапрет на выдачу кредитов": владимирцы смогут защитить себя от мошенников
С 1 марта 2025 года в силу вступит Федеральный закон, позволяющий гражданам устанавливать самозапрет на выдачу им кредитов и микрозаймов.
Таким образом, россияне могут обратиться в МФЦ или составить заявление через портал "Госуслуги", чтобы отказаться от заключения договоров на выдачу им потребительских кредитов или займов.
При попытке предоставить такую услугу, банки и микрофинансовые организации должны будут запросить информацию о наличии запрета. И если он есть, то даже в случае заполучения мошенниками персональных данных, «повесить» долг на человека станет просто невозможно.
Соответствующий документ подписал Президент России Владимир Путин.
Самозапрет не будет распространяться на автокредиты, ипотеку или займы на образование, предоставляемые в рамках господдержки. А его снятие и установление можно будет сделать бесплатно любое количество раз.
Также законом урегулированы вопросы, связанные с обменом сведениями, содержащимися в кредитной истории.
Фото: freepik.com