Сколько школ во Владимирской области планируют капитально отремонтировать в 2024 году? В...

Сколько школ во Владимирской области планируют капитально отремонтировать в 2024 году?В Министерстве просвещения РФ одобрили заявку на капитальный ремонт 48 школ Владимирской области в 2024-2026 годах.Уже в этом году, до 15 марта, заключат контракты на ремонт 6 из них, - сообщил в своем телеграм-канале депутат Госдумы Алексей Говырин.Капитальный ремонт ждут учебные заведения в поселках Гусевский и Зименки, а также в селе Бабаево. Города в стороне не остались: отремонтируют школу №26 во Владимире и школы №4 и №8 в Муроме.На эти цели из федерального бюджета выделили субсидии в размере 317 миллионов рублей.В отдельной графе муромская школа №20, в которой будет сделан капремонт за счет денег из областного центра.Фото: телеграм-канал Алексея Говырина