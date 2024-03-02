В регионе будут развиваться инфраструктура и перевозки

Правительство Владимирской области и Российские железные дороги заключили соглашение о взаимодействии и сотрудничестве в области железнодорожного транспорта на 2024-2026 годы.Согласно документу, который подписали губернатор Александр Авдеев и начальник Горьковской железной дороги Сергей Дорофеевский, планируется развитие железнодорожной инфраструктуры, пассажирских и грузовых перевозок, использование научного и производственного региона в работе железнодорожного транспорта, а также реализации совместных соцпроектов.Обновление инфраструктуры и подвижного состава во Владимирской области проводится регулярно. Так, началась реконструкция на железнодорожном вокзале Владимир, на направлении Владимир – Тумская запустили новые комфортабельные вагоны, а на перегоне Тереховицы – Новки обустроили пешеходный переход со звуковой и световой сигнализацией. Теперь планируется реализовать проект по созданию транспортно-пересадочного узла в Гусь-Хрустальном.Во время рабочей встречи также решено привести общественное пространство о.п. Боголюбово в единый стиль с железнодорожной инфраструктурой. Областное правительство будет участвовать в конкурсах совместного софинансирования инновационных проектов. Будут развиваться пригородные и дальние железнодорожные перевозки.