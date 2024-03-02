Трудоустроенные родители во Владимирской области продолжат получать пособие по уходу за ребенком ...

Трудоустроенные родители во Владимирской области продолжат получать пособие по уходу за ребенкомПо информации с сайта «Консультант Плюс. Новости», с 2024 года, в случае досрочного выхода из декретного отпуска, трудоустроенные родители продолжат получать пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет. В новое правило входит, в том числе, неполный рабочий день, надомная или дистанционная работа.Таким образом, сотрудник сможет получать и заработную плату, и государственную выплату, причем независимо от продолжительности рабочего дня. А работодателю больше не нужно будет уведомлять СФР о прекращении права сотрудника на получение пособия.Фото: freepik.com