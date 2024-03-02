Жительница деревни Дудор Гусь-Хрустального района испугалась обилия следов диких животных у своего дома. Она переживала, что гостем мог быть волк, поэтому позвонила в 112. На место выехали

Жительница деревни Дудор Гусь-Хрустального района испугалась обилия следов диких животных у своего дома. Она переживала, что гостем мог быть волк, поэтому позвонила в 112. На место выехали сотрудники Госохотинспекции. Следы привели к месту, куда местные жители выбрасывают пищевые отходы. Присутствие волка не обнаружили, зато нашлись следы лисицы и домашних кошек. Дикие животные у человеческих жилищ