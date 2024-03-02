«Украсить город»: в администрации Владимира закупают цветочные саженцы В администрации города...

«Украсить город»: в администрации Владимира закупают цветочные саженцыВ администрации города Владимира закупают цветочные саженцы для оформления городских клумб и цветников.Несколько тендеров разместили на портале государственных закупок. За рассаду пеларгонии зональной городские власти заплатят 617 тысяч рублей, а за ампельные растения – 646 тысяч.Общественные места благоустроят на сумму свыше 1 миллиона рублей. Планируется закупить:Пеларгонию сорта Апаче: красных – 5 тысяч штук; розовых – 2,5 тысячи штук.Сурфинию белую, синюю, бордовую и смешанный набор – 8 тысяч саженцев.Дихондру серебристую – 500 штук.Ипомею фиолетовую и зеленую клиновидную – 2 тысячи штук.Фото: freepik.com