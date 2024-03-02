Крышу двухэтажного многоквартирного дома №10 на улице 40 лет Октября в Киржаче начали восстанавливать после обвала. Он произошел 27 февраля из-за лежащего на кровле снега. Об этом сообщает

Крышу двухэтажного многоквартирного дома №10 на улице 40 лет Октября в Киржаче начали восстанавливать после обвала. Он произошел 27 февраля из-за лежащего на кровле снега. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры. Однако трагедии как таковой не случилось. Обвал «коснулся» двух квартир, в которых нет постоянных жильцов. Несмотря на это, с ремонтом не стали затягивать. С 27 по