«Весна-красна»: во Владимирскую область явится солнечная и теплая погода
Во Владимирской области...
«Весна-красна»: во Владимирскую область явится солнечная и теплая погода
Во Владимирской области погодой управляет антициклон, который распространил по региону весеннее потепление.
В воскресенье, 3 марта 2024 года, солнце порадует жителей своим присутствием. По прогнозам синоптиков, осадков не предвидится, а температура превысит климатическую норму и составит +4°C.
На протяжении всего выходного дня скорость восточного ветра ожидается 1 м/с.
В Гидрометцентре сообщили: влажность опустится до 61%.
Атмосферное давление в норме - 760 мм ртутного столба.
В темное время суток ожидайте отметку на термометре -2°C.
Весна — прекрасное время года и повод для хорошего настроения. Русские поэты особенно вдохновлялись ею:
Придёт весна и вновь заглянет
Мне в душу милыми очами,
Опять на сердце легче станет,
Нахлынет счастие — волнами…
(Марина Ивановна Цветаева)
Народный прогноз погоды на 3 марта:
На Руси верили: мало звезд на небе - будет пурга; много талой воды - будет много травы, к обильному сенокосу; туман - к сырому лету.
Фото: freepik.com