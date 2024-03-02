«Весна-красна»: во Владимирскую область явится солнечная и теплая погода Во Владимирской области...

«Весна-красна»: во Владимирскую область явится солнечная и теплая погодаВо Владимирской области погодой управляет антициклон, который распространил по региону весеннее потепление.В воскресенье, 3 марта 2024 года, солнце порадует жителей своим присутствием. По прогнозам синоптиков, осадков не предвидится, а температура превысит климатическую норму и составит +4°C.На протяжении всего выходного дня скорость восточного ветра ожидается 1 м/с.В Гидрометцентре сообщили: влажность опустится до 61%.Атмосферное давление в норме - 760 мм ртутного столба.В темное время суток ожидайте отметку на термометре -2°C.Весна — прекрасное время года и повод для хорошего настроения. Русские поэты особенно вдохновлялись ею:Придёт весна и вновь заглянетМне в душу милыми очами,Опять на сердце легче станет,Нахлынет счастие — волнами…(Марина Ивановна Цветаева)Народный прогноз погоды на 3 марта:На Руси верили: мало звезд на небе - будет пурга; много талой воды - будет много травы, к обильному сенокосу; туман - к сырому лету.Фото: freepik.com