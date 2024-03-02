Владимирцы теперь не смогут покупать стевию и некоторые пищевые добавки Решением Евразийской...

Владимирцы теперь не смогут покупать стевию и некоторые пищевые добавкиРешением Евразийской экономической комиссией, в России, а также в других странах ЕАЭС будут запрещены некоторые пищевые добавки и подсластитель стевия. Документ вступил в силу 27 февраля.Обновлено пять разделов технического регламента Таможенного союза «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств» и 29 приложений к нему. Роскачество отмечает, что такие изменения обсуждались на протяжении последних восьми лет.Список разрешенных БАДов сократился с 362 до 349. Исключены 19 позиций и добавлены 6 новых. Помимо этого, документ дополнили требования безопасного применения пищевых добавок и ароматизаторов, а также прописали в нем правила их маркировки.Таким образом, в России и других странах ЕАЭС будут запрещены:- Подсластитель стевия (растение Stevia rebaudiana Bertoni), порошок его листьев и сироп из них, а также экстракты;- Сорбат натрия (Е201) и сорбат кальция (Е203);- Танины пищевые (Е181);- Консерванты дифенил (Е230) и муравьиная кислота (Е236);- Регулятор кислотности лактат аммония (Е328), антиокислитель оксистеарин (Е387);- Глазирователь — эфиры монтановой (октакозановой) кислоты (Е912), краситель кантаксантин (E161g);- Ацетат аммония (Е264);- Диоктилсульфосукцинат натрия (Е480) и краситель красный рисовый;- Алюмосиликат калия (E555), алюмосиликат кальция (Е556), бентонит (Е558), алюмосиликат (каолин) (Е559) — антислеживающие агенты, содержащие алюминий;- Мальтол (Е636) и этилмальтол (Е637).Список разрешенных БАДов пополнили:- Консервант этиллауриларгинат (Е243);- Загуститель и стабилизатор гуммиарабик, модифицированный октенилянтарной кислотой (Е423);- Глазирователи сополимер метакрилата основной (Е1205) и сополимер метакрилата нейтральный (Е1206), а также сополимер метакрилата анионный (Е1207) и графт-сополимер поливинилового спирта и полиэтилена (Е1209).Фото: freepik.com